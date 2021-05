300, Zack Snyder ha scritto il terzo capitolo, che però non si farà (Di martedì 18 maggio 2021) Piaccia o no il suo stile esasperato e splatter, 300 ha fatto la storia del cinema d’azione lanciando il regista Zack Snyder nell’olimpo dei filmmaker di genere più originali. Tratto dai celebri fumetti di Frank Miller, il primo film della saga è uscito nel 2007 stupendo il pubblico con la sovrapposizione di effetti grafici e riprese dal vivo. La trama ruota attorno al sacrifico di 300 spartani guidati dal re Leonida contro le soverchianti truppe persiane di Serse. Il secondo capitolo, uscito nel 2014 e prodotto dallo stesso Snyder, funge invece da prequel ispirandosi alla battaglia di Salamina. Adesso il regista ha rivelato che avremmo potuto vedere anche un terzo film. Durante la sua partecipazione al podcast The Fourth Wall, infatti, ha rivelato che durante il lockdown dello scorso anno è tornato a ... Leggi su wired (Di martedì 18 maggio 2021) Piaccia o no il suo stile esasperato e splatter, 300 ha fatto la storia del cinema d’azione lanciando il registanell’olimpo dei filmmaker di genere più originali. Tratto dai celebri fumetti di Frank Miller, il primo film della saga è uscito nel 2007 stupendo il pubblico con la sovrapposizione di effetti grafici e riprese dal vivo. La trama ruota attorno al sacrifico di 300 spartani guidati dal re Leonida contro le soverchianti truppe persiane di Serse. Il secondo, uscito nel 2014 e prodotto dallo stesso, funge invece da prequel ispirandosi alla battaglia di Salamina. Adesso il regista ha rivelato che avremmo potuto vedere anche unfilm. Durante la sua partecipazione al podcast The Fourth Wall, infatti, ha rivelato che durante il lockdown dello scorso anno è tornato a ...

