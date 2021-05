3 modelli del nuovo Samsung Galaxy Watch 4 | Wear OS confermato

Leggi su optimagazine

(Di martedì 18 maggio 2021) Proseguono spediti i rumors relativi al futuro smart4. Stando alle ultime indiscrezioni giunte da ‘SamMobile’ , il dispositivo dovrebbe subire importanti cambiamenti, che non riguardano solamente il design e le funzionalità, bensì l’intero sistema operativo, passando da TizenOS aOS. Le novità non sono finite qui: infatti, qualche giorno fa direttamente dalla Corea sono arrivate voci circa le probabili dimensioni dell’orologio intelligente, dell’aggiunta di un sensore per il monitoraggio dei livelli di glucosio nel sangue e del lancio di tre versioni (non più due), che saranno sviluppati con i seguenti nomi in codice: Wise, Fresh e Lucky. Probabilmente uno sfoggerà elementi di design più classici (simili ad un orologio convenzionale), poi ci sarà un modello Active ed un ...