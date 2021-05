18 maggio: sono 36 i nuovi positivi rilevati oggi in FVG (Di martedì 18 maggio 2021) oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.848 tamponi molecolari sono stati rilevati 36 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,94%. sono inoltre 3.423 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 6 casi (0,18%). Nella giornata odierna si registrano 2 decessi, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono stabili a 15 mentre scendono a 65 quelli in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.770, con la seguente suddivisione territoriale: 807 a Trieste, 2.000 a Udine, 672 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 91.593 e le persone in isolamento oggi scendono a 5.494. Dall’inizio della ... Leggi su udine20 (Di martedì 18 maggio 2021)in Friuli Venezia Giulia su 3.848 tamponi molecolaristati36contagi con una percentuale dità dello 0,94%.inoltre 3.423 i test rapidi antigenici realizzati, dai qualistati6 casi (0,18%). Nella giornata odierna si registrano 2 decessi, i ricoveri nelle terapie intensive rimangono stabili a 15 mentre scendono a 65 quelli in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.770, con la seguente suddivisione territoriale: 807 a Trieste, 2.000 a Udine, 672 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti91.593 e le persone in isolamentoscendono a 5.494. Dall’inizio della ...

Advertising

Adnkronos : Il silenzio di #Galli su #coprifuoco e riaperture: 'Io troppo pessimista? Parlo dopo il 25 maggio'. - reportrai3 : Per la #terradeifuochi dal governo nel 2013 è stata istituita una cabina di regia: da maggio scorso è cambiato il v… - PIERPARDO : Bellissimo. Perché #Nadal e #Djokovic sono due giganti. Perché il tennis italiano è finalmente vivo e lotta insieme… - MarcoMari1965 : RT @GBCItalia: ?? Quali sono le principali opportunità derivanti dall'applicazione dei CAM in #edilizia? Scoprilo con il nostro corso! ?? Pr… - 666pornproducer : RT @V_V_PRO_: I live show di maggio sono GRATIS per tutti gli abbonati premium del sito! Oltre a questi show, sono GRATIS anche tutti gli s… -