Zona bianca per Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna e Veneto (Di lunedì 17 maggio 2021) . Da giugno per alcune regioni le misure e le regole anti-covid da rispettare saranno ancor più leggere. Il passaggio per Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna avverrà martedì 1 giugno, mentre Abruzzo, Veneto e Liguria passeranno in Zona bianca la settimana successiva, da lunedì 7 giugno. Una delle differenze fondamentali riguarda il coprifuoco, che per le regioni che si trovano in questa fascia non ci sarà: sono previste solo regole di comportamento. E fonti di governo fanno notare come, a partire già dalle prossime settimane, gran parte dell'Italia potrà ambire a passare in Zona bianca. L'articolo proviene da Italia Sera.

