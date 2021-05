Zingaretti | rilancio economia | 100 mln per nuovi stanziamenti

(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma – “Tra questa e la prossima settimana presenteremoda 100 milioni di euro per ildell’”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola, nel corso di una conferenza stampa. È andato bene il bando per quale la fascia di popolazione lavoratrice poco coperta da misure nazionali penso a colf, lavoratori dello sport, spettacolo, turismo, autonomi e partite iva, ci accingiamo a chiudere al piu’ presto la campagna vaccinale e insieme apriamo una grande sfida per il sostegno all’e al lavoro”, ha spiegato il governatore. “Vita e lavoro sono i due grandi obiettivi che ci stiamo dando, quello della vita lo abbiamo raggiunto ora apriamo una grande stagione di sostegno alle attivita’ produttive e all’...

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti rilancio

La prossima settimana con l'assessore Orneli presenteremo i nuovi stanziamenti per 100 milioni di euro per ildell'economia", ha proseguito. "La vita e il lavoro sono i due grandi ...L'operato della Raggi Gualtieri ha anche commentato la possibile candidatura di Nicola... cambiando l'Europa e ottenendo uno straordinario piano di".(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "In tutto il Lazio senza sosta si sta lavorando al successo della campagna vaccinale. Sono 2milioni 650mila le dosi somministrate nel Lazio. Questi risultati incoraggianti ci i ..."Il tema ‘crisi Alitalia’, come più volte sollecitato da FdI sarà oggetto mercoledì prossimo, 19 maggio 2021, di una seduta straordinaria" ...