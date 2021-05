X Factor, Ludovico Tersigni sarà il nuovo conduttore: ecco tutte le novità (Di lunedì 17 maggio 2021) In queste ore è stata sganciata una bomba sulla prossima stagione di X Factor. Nello specifico, pare che il futuro conduttore sarà proprio Ludovico Tersigni, volto molto amato delle serie Summertime e Skam Italia. A quanto pare, Sky pare abbia deciso di puntare nuovamente su di un volto giovane. Le fan dell’attore sono estremamente entusiaste di questa novità, anche se genera un po’ di rammarico e tristezza il dover rinunciare alla conduzione di Alessandro Cattelan. Ad ogni modo, scopriamo tutto quello che è emerso sulla vicenda. Ludovico Tersigni nuovo conduttore di X Factor Il conduttore della prossima stagione di X Factor, programma in onda su Sky, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 17 maggio 2021) In queste ore è stata sganciata una bomba sulla prossima stagione di X. Nello specifico, pare che il futuroproprio, volto molto amato delle serie Summertime e Skam Italia. A quanto pare, Sky pare abbia deciso di puntare nuovamente su di un volto giovane. Le fan dell’attore sono estremamente entusiaste di questa, anche se genera un po’ di rammarico e tristezza il dover rinunciare alla conduzione di Alessandro Cattelan. Ad ogni modo, scopriamo tutto quello che è emerso sulla vicenda.di XIldella prossima stagione di X, programma in onda su Sky, ...

