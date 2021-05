X Factor | ecco chi sarà il conduttore della prossima edizione!

Leggi su isaechia

(Di lunedì 17 maggio 2021) Ludovico Tersigniil prossimodi X, che prenderà quindi il posto di Alessandro Cattelan: L'attore #LudovicoTersigni (tra i suoi lavori "Skam" e "Summertime") è il nuovodi #XF2021 (da Dagospia) Sulla carta ottima scelta per effetto sorpresa e per effetto "gggiovane" che piace ai "ccciovani" pic.twitter.com/pv5cffQ9QT — Andrea Conti (@IlContiAndrea) May 17, 2021 L'attore classe 1989 è conosciuto per il suo ruolo in Summertime – la serie tv di Netflix ispirata al romanzo di Federico Moccia Tre metri sopra il cielo – e per la serie Skam Italia, sempre firmata Netflix.