X Factor 2021 | Ludovico Tersigni di Skam Italia è il nuovo conduttore | dopo l' addio di Alessandro Cattelan

(Di lunedì 17 maggio 2021) Xsarà condotta da: l'attore disostituiràalla guida del talent trasmesso da Sky.sarà ildi X: l'attore lanciato dalla serie, secondo le indiscrezioni di Dagospia, è il volto scelto da Sky e Freemantle per sostituire. La notizia non è stata ancora confermata ma secondo i rumor lanciati dal portale di Roberto D'Agostino, 25 anni, romano, raccoglierà la difficile eredità di...

Ludovico Tersigni sarà il conduttore di X: l'attore lanciato dalla serie Skam Italia, secondo le indiscrezioni di Dagospia , è il volto scelto da Sky e Freemantle per sostituire Alessandro Cattelan. La notizia non è stata ancora ...... donne? Non siamo eroine" Ludovico Tersigni nuovo conduttore di X? La reazione dei social Sui social la notizia di Ludovico Tersigni nuovo conduttore di X, sta dividendo il popolo ...Dalla serie Skam Italia, fu tratto anche un singolo, dal titolo Thai, firmato I Contrabbandieri (chi ha visto la serie, sa di cosa stiamo parlando). L’attore romano, principalmente noto per le serie S ...Colpo di scena ad “ X Factor ”. In queste settimane si sta cercando l’erede di Alessandro Cattelan e sono stati fatti diversi nomi, diffusi in Rete, da Lodovica Comello – che poi ha smentito – alla Ie ...