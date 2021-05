World of Warcraft rivela che Chromie è un personaggio transgender (Di lunedì 17 maggio 2021) Chromie, o il drago di bronzo di World of Warcraft Chronormu, è stato ufficialmente rivelato come personaggio transgender nel nuovo libro Folk and Fairy Tales of Azeroth. L'informazione è svelata in un racconto incentrato sulle origini di Chromie. Il narratore della storia inizia riferendosi a Cromie come un lui, ma una volta che Chromie subisce il passaggio noto come Visage Ceremony, il personaggio viene indicato come una lei sia nelle sue forme di gnomo che in quelle del drago. Il narrative lead di WoW Steve Danuser ha chiarito su Twitter le domande dei fan sui pronomi di Chromie. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 17 maggio 2021), o il drago di bronzo diofChronormu, è stato ufficialmenteto comenel nuovo libro Folk and Fairy Tales of Azeroth. L'informazione è svelata in un racconto incentrato sulle origini di. Il narratore della storia inizia riferendosi a Cromie come un lui, ma una volta chesubisce il passaggio noto come Visage Ceremony, ilviene indicato come una lei sia nelle sue forme di gnomo che in quelle del drago. Il narrative lead di WoW Steve Danuser ha chiarito su Twitter le domande dei fan sui pronomi di. Leggi altro...

