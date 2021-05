Watch Dogs | Legion | la patch 4 5 introdurrà la modalità a 60 FPS

(Di lunedì 17 maggio 2021) È in arrivo la nuova4.5 per, ed è stato svelato che aggiungerà unaperformance 60 FPS Dopo la scorsa, uscita poche settimane fa, il team di sviluppo diè al lavoro per la prossimaminore, ovvero la 4.5: pare che tale, oltre ai contenuti già anticipati in precedenza, conterrà anche la famigerataperformance, che permetterà al titolo girare a 60 FPS per le versioni PS5 e Xbox Series X/S. Di questa importante aggiunta si era già parlato in precedenza, ma solo adesso è stato confermato che uscirà con il prossimo aggiornamento in arrivo. Vediamo di seguito di cosa si tratta nello specifico. I 60 FPS della ...

Advertising

PassioneXbox : Arriva l'aggiornamento a 60 FPS di Watch Dogs: Legion un miglioramento notevole richiesto a gran voce da numerosi g… - infoitscienza : Watch Dogs: Legion su PS5 e Xbox Series X: la patch 4.5 porterà i 60 fps - Asgard_Hydra : Watch Dogs: Legion su PS5 e Xbox Series X: la patch 4.5 porterà i 60 fps - - GamingTalker : Watch Dogs Legion, l'update 4.5 aggiungerà una Performance Mode con i 60 FPS su PS5 e Xbox Series X/S… - Souchousama : TRUMAN era un SOCIOPATICO!? – 'Era Meglio Prima?'? Slim Dogs -

Ultime Notizie dalla rete : Watch Dogs

...Falconeer 4K 60 FPS " NO SI The Medium 2K 30 FPS " SI NO The Outer Worlds 4K 60 FPS " NO NO Tom's Clancy Rainbow Six Siege 4K 120 FPS 120 FPS NO NO Vampire Bloodlines 2 4K TBA TBA TBA TBA...... The Masquerade ? Bloodlines 2 4K TBA TBA TBA TBA Vampire: The Masquerade ? Swansong TBA TBA TBA TBA TBA Warframe TBA TBA TBA TBA TBA Warhammer: Chaosbane TBA TBA TBA TBA TBA: Legion 4K 30 ...È in arrivo la nuova patch 4.5 per Watch Dogs Legion, ed è stato svelato che verrà aggiunta una modalità performance 60 FPS per la next gen.Watch Dogs 2 e Watch Dogs Legion attualmente sono scontati su Amazon al prezzo più basso fin'ora raggiunto dalla loro uscita ...