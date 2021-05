Warner Media e Discovery si fondono Nasce un nuovo colosso TV

(Di lunedì 17 maggio 2021) I marchiE’ nato undei: la società americana di telecomunicazioni AT&T ehanno annunciato oggi un accordo per la fusione della controllata di AT&T,, con. La chiusura dell’operazione – attesa già nelle scorse ore – ha dato vita ad un gruppo da 150 miliardi di dollari stimati: il 71% della nuova società sarà in mano ad AT&T, il 29% a. La fusione unirà i marchi già detenuti da AT&T, come Hbo, Hbo Max, Cnn, Cartoon Network, Tnt e molti altri – oltre aStudio – ai canali di, gruppo che a livello globale controlla reti comeChannel, HGTV, Food ...

...di una maxi operazione che si aggira sui 43 miliardi di dollari e che darà vita alla seconda... Nella fusione sono coinvolte la Cnn, Hbo eBros., controllate da WarnerMedia, ex Time. ......di aver accettato di scorporare WarnerMedia e le sue filiali per formare una nuova società di. Questo purtroppo significa cheBros Games si troverà divisa tra due compagnie, una ...Il primo obiettivo dell’operazione è il rafforzamento dell’offerta digitale dei due gruppi, in modo da poter competere ad armi pari con colossi come Netflix e Disney ...Il colosso tlc abbandona la divisione dopo solo tre anni dall'acquisto: il valore del nuovo gruppo stimato in 130 miliardi di dollari ...