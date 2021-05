WandaVision domina gli Mtv Movie & Tv Awards 2021

(Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo il successo su Disney+,hato anche gli Mtv; Tv, i premi che l’emittente americana dedica al meglio dell’intrattenimento. Quest’anno lo show è stato raddoppiato, con una seconda serata dedicata al genere unscripted (reality, talk show…) che andrà in onda questa notte. Nel frattempo, però, per quanto riguarda le fiction la serie Marvel ha fatto incetta di premi: Miglior serie, Miglior performance per Elizabeth Olsen e Miglior combattimento, quello fra la sua Wanda e Agatha Harness di Kathryn Hahn, che ha vinto a sua volta come Miglior villain. Il mondo Marvel ha ricevuto anche altri premi, in particolare The Falcon and the Winter Soldier ha portato a casa il Miglior eroe (Anthony Mackie), e il Miglior duo in coppia con Sebastian Stan. Sul fronte dei film hanno ...

