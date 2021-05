Wall Street prudente guarda alla Fed (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Partenza sottotono per la borsa di Wall Street con gli investitori prudenti in attesa della pubblicazione, mercoledì, dei verbali della Federal Reserve relativi alla sua ultima riunione. Gli addetti ai lavori cercheranno di scorgere nuovi indizi sul pensiero dei funzionari della banca centrale americana sull’aumento dell’inflazione. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a 34.353 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l’S&P-500, che continua la giornata a 4.166 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,57%); come pure, sotto la parità l’S&P 100, che mostra un calo dello 0,22%. Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+1,01%) e materiali (+0,55%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – Partenza sottotono per la borsa dicon gli investitori prudenti in attesa della pubblicazione, mercoledì, dei verbali della Federal Reserve relativisua ultima riunione. Gli addetti ai lavori cercheranno di scorgere nuovi indizi sul pensiero dei funzionari della banca centrale americana sull’aumento dell’inflazione. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a 34.353 punti; sulla stessa linea, si muove intornoparità l’S&P-500, che continua la giornata a 4.166 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,57%); come pure, sotto la parità l’S&P 100, che mostra un calo dello 0,22%. Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+1,01%) e materiali (+0,55%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti ...

