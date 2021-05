Von der Leyen in udienza da Papa Francesco sabato (Di lunedì 17 maggio 2021) La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà ricevuta da Papa Francesco sabato in Vaticano. Lo riferisce il portavoce dell'esecutivo comunitario, Eric Mamer. Dopo l'udienza, von ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) La presidente della Commissione europea, Ursula von der, sarà ricevuta dain Vaticano. Lo riferisce il portavoce dell'esecutivo comunitario, Eric Mamer. Dopo l', von ...

Omofobia: von der Leyen, fermamente per una Ue dell'uguaglianza Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen , su Twitter. "L'amore è amore. Ogni giorno" . Ha detto invece il presidente del Consiglio europeo Charles Michel su Twitter ...

