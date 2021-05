Violenze senza fine: un ragazzo palestinese ucciso dai soldati israeliani a Hebron (Di lunedì 17 maggio 2021) Non si muore solo a Gaza, anche in Cisgiordania le Violenze non si placano e i palestinesi pagano un prezzo alto. Un 18enne palestinese, di nome Obeida Akram Jawabrah, è stato colpito e ucciso dalle ... Leggi su globalist (Di lunedì 17 maggio 2021) Non si muore solo a Gaza, anche in Cisgiordania lenon si placano e i palestinesi pagano un prezzo alto. Un 18enne, di nome Obeida Akram Jawabrah, è stato colpito edalle ...

