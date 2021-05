Violenza sulle donne | Istat | +80% di chiamate al numero di emergenza nel 2020 Boom da fine marzo | aumentano abusi in famiglia

(Di lunedì 17 maggio 2021) Leal 1522, ildi pubblica utilità contro lae lo stalking, sono aumentate del 79,5% nel corso del: 15.128contro le 8.427 del 2019. A comunicarlo è l’, presentando lo studio “Le richieste d’aiuto durante la pandemia” che ha analizzato i numeri del servizio telefonico, dei centri antie delle case rifugio nel corso dell’anno solare. Ilnei contatti, riporta l’istituto di statistica, è iniziato dalladi, con picchi ad aprile (+176,9% rispetto allo stesso mese del 2019) e a maggio (+182,2 rispetto a maggio 2019), nonché – per effetto della visibilità mediatica del tema – in occasione del 25 novembre, la ...

