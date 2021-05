Violenza sulle donne | Istat | +79 | 5% di chiamate al 1522 durante la pandemia

(Di lunedì 17 maggio 2021) Nel 2020 leal, il numero di pubblica utilità contro lae lo stalking, sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, sia per telefono, sia via chat (+71%). Lo rivela l'nell'...

tw: omicidio, violenza sessuale Il 24 agosto 1990 Cristina Capoccitti, 7 anni, viene trovata senza vita in un bosc…

Lasegnalata al 1522 è soprattutto fisica (47,9%), ma quasi tutte le donne hanno subito più di una forma die tra queste emerge quella psicologica (50,5%). Rispetto agli anni ...In Italia, infatti, è molto acceso il dibattito politico attorno al cosiddetto ddl Zan, il disegno di legge'misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e dellaper motivi ...Un funzionario dell’ONU ha annunciato che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite dovrebbe prendere in considerazione martedì un progetto di risoluzione non vincolante che chiede “una sospensione ...Novità sul Caso Ciro Grillo. Parla il professore del ragazzo, che non si è dimostrato particolarmente stupito da quello che è accaduto.