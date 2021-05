Vincitori agli MTV Movie and TV Awards 2021 | Marvel domina con WandaVision

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 17 maggio 2021) IMTVand TVsono iStudios. Le due serie pubblicate su Disney+,e The Falcon and The Winter Soldier, hannoto la serata portandosi a casa rispettivamente 4 e 2 premi. Nel particolare,ha conquistato quattro MTVa fronte di sei categorie in cui era nominato (best show, best villain, best performance in a show, best fight); The Falcon and The Winter Soldier, invece, ha vinto nelle due categorie in cui era candidato (best hero e best duo). Ecco la lista completa deiMTVand TV: Miglior Film Borat 2Judas and the black ...