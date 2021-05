VIDEO Giro d’Italia 2021, Remco Evenepoel ed Egan Bernal sprintano al traguardo volante: secondi di abbuono per entrambi! (Di lunedì 17 maggio 2021) L’odierna decima tappa del Giro d’Italia 2021, la L’Aquila-Foligno, di certo non è un frazione adatta agli uomini di classifica. Nonostante ciò, però, la maglia rosa Egan Bernal (Ineos) e Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), attualmente secondo nella graduatoria generale, hanno offerto brevi attimi di spettacolo al traguardo volante, ove si sono affrontati per spartirsi i secondi di abbuono. Filippo Ganna, con una trenata delle sue, ha lanciato Egan Bernal, sorprendendo Evenepoel. L’enfant prodige belga, però, è riuscito non solo a chiudere il buco che si era creato tra lui e la coppia Ineos, ma anche a superare i due avversari, i quali non sono ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) L’odierna decima tappa del, la L’Aquila-Foligno, di certo non è un frazione adatta agli uomini di classifica. Nonostante ciò, però, la maglia rosa(Ineos) e(Deceuninck-Quick Step), attualmente secondo nella graduatoria generale, hanno offerto brevi attimi di spettacolo al, ove si sono affrontati per spartirsi idi. Filippo Ganna, con una trenata delle sue, ha lanciato, sorprendendo. L’enfant prodige belga, però, è riuscito non solo a chiudere il buco che si era creato tra lui e la coppia Ineos, ma anche a superare i due avversari, i quali non sono ...

