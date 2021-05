VIDEO Giro d’Italia 2021, Peter Sagan vince in volata la decima tappa! (Di lunedì 17 maggio 2021) Lo slovacco Peter Sagan oggi, lunedì 17 maggio 2021, nel corso dell’edizione numero 104 del Giro d’Italia di ciclismo su strada ha vinto in volata la decima tappa, la nona in linea, con partenza da L’Aquila ed arrivo a Foligno dopo 139 km. Domani ci sarà il primo Girono di riposo. Nonostante la tappa si sia risolta in volata, tra i principali uomini di classifica oggi a sorridere sono il belga Remco Evenepoel e la Maglia Rosa, ovvero il colombiano Egan Bernal, i quali nel traguardo volante con abbuoni vanno a guadagnare rispettivamente 2? ed 1? sul resto degli avversari. Di seguito le immagini salienti nel VIDEO di Eurosport. VIDEO HIGHLIGHTS NONA decima Giro ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) Lo slovaccooggi, lunedì 17 maggio, nel corso dell’edizione numero 104 deldi ciclismo su strada ha vinto inlatappa, la nona in linea, con partenza da L’Aquila ed arrivo a Foligno dopo 139 km. Domani ci sarà il primono di riposo. Nonostante la tappa si sia risolta in, tra i principali uomini di classifica oggi a sorridere sono il belga Remco Evenepoel e la Maglia Rosa, ovvero il colombiano Egan Bernal, i quali nel traguardo volante con abbuoni vanno a guadagnare rispettivamente 2? ed 1? sul resto degli avversari. Di seguito le immagini salienti neldi Eurosport.HIGHLIGHTS NONA...

Advertising

giroditalia : ?? SOUND ON ?? ??? The attack that won @Eganbernal the Maglia Rosa. ??? L'attacco che regala la Maglia Rosa a… - Eurosport_IT : ?? Se non l'avete visto GUARDATELO, se l'avete visto RIGUARDATELO. Il numero di Egan Bernal a Campo Felice è da im… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage ?? ?? Santa Rufina ??? Intermediate sprint | Traguardo volante #Giro - De_Sand88 : RT @giroditalia: Foligno si veste di rosa, un'incantevole atmosfera dedicata al Giro d'Italia. Allestimenti, prelibatezze e scorci magici!… - ing_fumagalli : RT @giroditalia: ??? Who says intermediate sprints are boring? ??? Chi ha detto che gli sprint intermedi sono noiosi? #Giro -