VIDEO ESORTÒ I COLLEGHI A NON FARE IL VACCINO DURANTE MANIFESTAZIONE PUBBLICA MILITARE CANADESE RISCHIA L’ERGASTOLO

Lesley Kenderasi , membro del Cadet Instructors Cadre of the Canadian Armed Forces Reserve, è stato accusato il 12 maggio 2021 di essersi pronunciato contro la terapia genica sperimentale il 5 dicembre 2020 DURANTE l'assemblea per i diritti umani a Dundas Square a Toronto. Una delle accuse – Ammutinamento – RISCHIA una pena fino alL'ERGASTOLO !!! Sì, possibile vita proviene da Database Italia.

