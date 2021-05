VIDEO ESORTÒ I COLLEGHI A NON FARE IL VACCINO DURANTE MANIFESTAZIONE PUBBLICA MILITARE CANADESE RISCHIA L’EGASTOLO

Leggi su databaseitalia

(Di lunedì 17 maggio 2021) Lesley Kenderasi , membro del Cadet Instructors Cadre of the Canadian Armed Forces Reserve, è stato accusato il 12 maggio 2021 di essersi pronunciato contro la terapia genica sperimentale il 5 dicembre 2020l’assemblea per i diritti umani a Dundas Square a Toronto. Una delle accuse – Ammutinamento –una pena fino all’ergastolo !!! Sì, possibile vita proviene da Database Italia.