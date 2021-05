VIDEO / Elisabetta non si ferma mai: l’allenamento della Canalis è imperdibile (Di lunedì 17 maggio 2021) L'ex velina ha pubblicato una serie di stories mentre mostra dove si allena nonostante l'infortunio al piede Leggi su golssip (Di lunedì 17 maggio 2021) L'ex velina ha pubblicato una serie di stories mentre mostra dove si allena nonostante l'infortunio al piede

Advertising

conuncriterio : RT @bimbadellalola: non so se mi faccia più ridere il fatto che canti “le forme che indossi”, che saluti persone tipo regina elisabetta o c… - PazziniValeria : RT @ale_ciarrox98: Giorno 72, 25 Novembre In casa ricevono la notizia del prolungamento del programma Francesco preannuncia da subito ch… - MariaSo48464991 : RT @bimbadellalola: non so se mi faccia più ridere il fatto che canti “le forme che indossi”, che saluti persone tipo regina elisabetta o c… - annamirati : RT @bimbadellalola: non so se mi faccia più ridere il fatto che canti “le forme che indossi”, che saluti persone tipo regina elisabetta o c… - sangiuss__ : RT @bimbadellalola: non so se mi faccia più ridere il fatto che canti “le forme che indossi”, che saluti persone tipo regina elisabetta o c… -