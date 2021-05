Vicenza, non ha reddito ma va in giro con 368mila euro nascosti nel doppiofondo dell’auto: scoperto dai controlli anti-Covid (Di lunedì 17 maggio 2021) E’ stato tradito dai controlli sugli spostamenti da regione a regione a causa del Covid. Un uomo originario di Napoli, bloccato da una pattuglia della guardia di Finanza a Pianezze, in provincia di Vicenza, non ha saputo fornire un motivo di urgenza che giustificasse la sua presenza nei pressi di un’azienda meccanica. I militari si sono insospettiti, anche perchè l’uomo appariva nervoso. E voilà, da un sottofondo del portabagagli della Mercedes è comparso un piccolo tesoro: tre pacchi sigillati, contenenti 15.057 banconote di vario taglio, per un importo complessivo di 368mila euro. E’ scattato il sequestro del denaro e dell’auto, con la denuncia a piede libero per ricettazione di Gennaro Borrelli, 49 anni, residente nella provincia del capoluogo campano. L’operazione, condotta dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) E’ stato tradito daisugli spostamenti da regione a regione a causa del. Un uomo originario di Napoli, bloccato da una pattuglia della guardia di Finanza a Pianezze, in provincia di, non ha saputo fornire un motivo di urgenza che giustificasse la sua presenza nei pressi di un’azienda meccanica. I militari si sono insospettiti, anche perchè l’uomo appariva nervoso. E voilà, da un sottofondo del portabagagli della Mercedes è comparso un piccolo tesoro: tre pacchi sigillati, contenenti 15.057 banconote di vario taglio, per un importo complessivo di. E’ scattato il sequestro del denaro e, con la denuncia a piede libero per ricettazione di Gennaro Borrelli, 49 anni, residente nella provincia del capoluogo campano. L’operazione, condotta dalla ...

Advertising

fattoquotidiano : Vicenza, non ha reddito ma va in giro con 368mila euro nascosti nel doppiofondo dell’auto: scoperto dai controlli a… - Emergenza24 : RT @vvfveneto: #Vicenza, “corso di guida terreno non preparato” per #vigilidelfuoco. I corsisti la settimana scorsa hanno approfondito le… - IlaaGiorgi : RT @sonolamadame1: Prima ancora di conoscere Sangio ho sentito un suo ritornello in uno studio a Vicenza. Ho capito subito. L’ho presentato… - vvfveneto : #Vicenza, “corso di guida terreno non preparato” per #vigilidelfuoco. I corsisti la settimana scorsa hanno approfo… - acero_nero : @_manu_41222297 Abita a Vicenza questa cantante, non lontano da me -