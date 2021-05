Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 maggio 2021)17 MAGGIOORE 19:35 – FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE RIPRISTINATA SULL’INTERO QUADRANTE. MENTRE PERMANE TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO. INFINE, PER CHI PERCORRE LA VIA DEL MARE, TRAFFICO INTENSO ALL’INCROCIO CON LA NETTUNENSE, NEI PRESSI DI PAVONA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral