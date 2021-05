Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2021 ore 17:15 (Di lunedì 17 maggio 2021) Viabilità 17 MAGGIO 2021 ORE 17:05 – FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN APERTURA IL GIRO D’ITALIA. PROSEGUE LA DECIMA TAPPA NELLA PROVINCIA DI RIETI. RIAPERTE AL TRANSITO LOCALE LA SALARIA PER L’AQUILA, LA SALARIA BIS ALTEZZA VILLA REATINA E LA SS17 DELL’APPENNINO ABRUZZESE. RESTANO INVECE CHIUSE LE STRADE DEL CENTRO ABITATO DI RIETI E LA SR79 TERNANA. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTATE I NOSTRI CANALI SOCIAL E IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT. ORA UNO SGUARDO ALLA VIABILITA’, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CRISTOFORO COLOMBO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E, AVANTI, TRA TIBURTINA E PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 maggio 2021)17 MAGGIOORE 17:05 – FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA IL GIRO D’ITALIA. PROSEGUE LA DECIMA TAPPA NELLA PROVINCIA DI RIETI. RIAPERTE AL TRANSITO LOCALE LA SALARIA PER L’AQUILA, LA SALARIA BIS ALTEZZA VILLA REATINA E LA SS17 DELL’APPENNINO ABRUZZESE. RESTANO INVECE CHIUSE LE STRADE DEL CENTRO ABITATO DI RIETI E LA SR79 TERNANA. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTATE I NOSTRI CANALI SOCIAL E IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT. ORA UNO SGUARDO ALLA VIABILITA’, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA CRISTOFORO COLOMBO E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA CASSIA BIS E SALARIA E, AVANTI, TRA TIBURTINA E PRENESTINA; SUL TRATTO URBANO ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2021 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2021 ore 16:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #17-05-2021… - romamobilita : #Roma #viabilità Via Torraccio di Torrenova altezza via Carlo Lasinio, possibili difficoltà di circolazione per incidente - romamobilita : #Roma #viabilità Via del Casale di San Basilio altezza via Montecassiano, traffico rallentato per incidente. - romamobilita : #Roma #viabilità Via del Gazometro altezza via del Porto Fluviale, traffico rallentato per incidente -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Ciclismo, Giro d'Italia: come cambia la viabilità venerdì a Ravenna Le modifiche alla viabilità Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell'evento, salvaguardando ... i veicoli diretti al garage potranno percorrere la corsia riservata ai bus di via di Roma nel ...

Anas: chiusa al traffico la galleria parco della reggia ... via Cappuccini, piazza della Rimembranza (cimitero), via Raffaello, viale Cappiello, viale Beneduce, via Roma, viale Ellittico, SS7 Appia, via Tifata, SS700 svincolo di Casagiove; Viabilità ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2021 ore 08:15 - RomaDailyNews RomaDailyNews Le modifiche allaPer consentire lo svolgimento in sicurezza dell'evento, salvaguardando ... i veicoli diretti al garage potranno percorrere la corsia riservata ai bus di via dinel ...... via Cappuccini, piazza della Rimembranza (cimitero), via Raffaello, viale Cappiello, viale Beneduce, via, viale Ellittico, SS7 Appia, via Tifata, SS700 svincolo di Casagiove;...