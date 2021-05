Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 maggio 2021)17 MAGGIOORE 15:20 – FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA IL GIRO D’ITALIA. OGGI PROSEGUE LA DECIMA TAPPA NELLA PROVINCIA DI RIETI TRA LE 14 E LE 16 CIRCA. ALMENO UN’ORA PRIMA, CHIUSURE E DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA CON ZONA RIMOZIONE SULLA SALARIA E SULLA REGIONALE TERNANA, TRA ANTRODOCO E POGGIO BUSTONE, E SULLE STRADE INTERESSATE DEL CENTRO CITTADINO DI RIETI. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTATE I NOSTRI CANALI SOCIAL E IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT. ORA UNO SGUARDO ALLA VIABILITA’, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE-NORD E LA BUFALOTTA; MENTRE, IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA LAURENTINA E ...