“Vi apro le porte del mio guardaroba”. La cabina armadio della vip italiana è extra-lusso (Di lunedì 17 maggio 2021) Quale donna non ha mai desiderato una cabina armadio da sogno, quelle con mensole piene di scarpe, scaffali, vetrine, borse e gioielli. Uno spazio lussuoso che accoglie centinaia di scarpe, borse e accessori firmati dai brand più disparati. Celebre quella di Carrie Bradshaw in Sex and the city, con una infinità di abiti, borse iconiche dei marchi più famosi e le Manolo Blahnik, le calzature preferite della protagonista nonché voce narrante del telefilm Sex and the city e personaggio nominato sul canale Bravo come l’undicesimo più amato di una serie tv battendo rivali come Buffy Summers, Eric Cartman, Hawkeye Pierce e J.R. Ewing. Oltre a Carrie sono tantissime le vip che hanno dedicato un’ampia parte della casa a cabina armadio. Una su tutte Chiara Ferragni che, complice la passione per ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Quale donna non ha mai desiderato unada sogno, quelle con mensole piene di scarpe, scaffali, vetrine, borse e gioielli. Uno spazio lussuoso che accoglie centinaia di scarpe, borse e accessori firmati dai brand più disparati. Celebre quella di Carrie Bradshaw in Sex and the city, con una infinità di abiti, borse iconiche dei marchi più famosi e le Manolo Blahnik, le calzature preferiteprotagonista nonché voce narrante del telefilm Sex and the city e personaggio nominato sul canale Bravo come l’undicesimo più amato di una serie tv battendo rivali come Buffy Summers, Eric Cartman, Hawkeye Pierce e J.R. Ewing. Oltre a Carrie sono tantissime le vip che hanno dedicato un’ampia partecasa a. Una su tutte Chiara Ferragni che, complice la passione per ...

Advertising

Unkn0wN0NamE : Si muove oramai solo un vento senza tempo che riempie la fame del nostro passato evento Placida seta che sento fra… - Lucy_orvoloson : serena ed ale vi prego ritornate vi apro le porte dello studio non preoccupatevi #Amici20 - ispettoremax : @sonoiannacone intervista #EzioBosso: 'quando apro gli occhi sono fortunato, io mi sento fortunato, inutile negarlo… - MSpekled : Arrivo non so come al treno quando le porte si stan chiudendo. Entro senza ammazzarmi ma zuppo come un randagio. Mi… - micomeco47 : @epoch_visual @simone_ve @boezio_severino @sole24ore Infatti io ho una piccola Fiat 600 del 2005 tutta meccanica ni… -