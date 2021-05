Verona e Bologna non si superano | finisce 2-2 al Bentegodi

(Di lunedì 17 maggio 2021)pareggiano 2-2 nel posticipo della 37a giornata di Serie B. Gara senza obiettivi per le due pretendenti, che hanno raggiunto la salvezza con enorme anticipo e che si dividono la posta in gioco.in vantaggio dopo 2? con una conclusione di Faraoni. Il pareggio delcon De Silvestri al 32?. Il primo tempo si chiudeva sull’1-1. Nella ripresa, nuovo vantaggio scaligero con un redivivo Kalinic che ha insaccato al 53? il gol del 2-1. Nel finale, a salvare ildalla sconfitta, un gol del sempre verde Rodrigo Palacio all’82’. Ilsale a 44 punti, ila 41. Le due squadre saranno anche arbitre indirettamente della qualificazione alla Champions, affrontando il Napoli (il) e la Juventus (il ...

Una partita molto aperta produce un 2 - 2 tutto sommato piacevole tra, con la squadra di Juric che resta davanti di tre punti a quella di Mihajlovic.Il posticipo del lunedì del 37° turno finisce in pareggio (2 - 2) :, che non avevano più nulla da chiedere al campionato, non si sono comunque risparmiate. Ne è venuto fuori un match più spettacolare di quanto si potesse prevedere alla vigilia. A ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentasettesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, ...Verona-Bologna: Barak, Soriano e Dijks ammoniti, erano diffidati. Nessun infortuni ma tre ammonizioni che costano la fine della stagione per Antonin Barak nel Verona e Mitchell Di ...