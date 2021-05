Verona, D’Amico: «Juric? Ci saranno altri incontri. Valuteremo per Zaccagni» (Di lunedì 17 maggio 2021) Tony D’Amico, direttore sportivo del Verona, ha parlato della situazione di Juric prima della gara contro il Bologna: le sue parole Tony D’Amico, direttore sportivo del Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. NAPOLI – «Siamo concentrati su stasera, per noi sarebbe un risultato fantastico chiudere nella parte sinistra e al Napoli ci penseremo da domani, sapendo che sarà difficile». Juric – «Abbiamo avuto un confronto un paio di giorni fa, iniziando a programmare e capire quali saranno i programmi. Ci saranno altri incontri e Valuteremo». Zaccagni – «È prematuro ipotizzare il futuro, la situazione è difficile. Più avanti vedremo lo sviluppo del mercato e saremo pronti ad ipotizzare ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 maggio 2021) Tony, direttore sportivo del, ha parlato della situazione diprima della gara contro il Bologna: le sue parole Tony, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. NAPOLI – «Siamo concentrati su stasera, per noi sarebbe un risultato fantastico chiudere nella parte sinistra e al Napoli ci penseremo da domani, sapendo che sarà difficile».– «Abbiamo avuto un confronto un paio di giorni fa, iniziando a programmare e capire qualii programmi. Ci».– «È prematuro ipotizzare il futuro, la situazione è difficile. Più avanti vedremo lo sviluppo del mercato e saremo pronti ad ipotizzare ...

