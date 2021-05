Verona-Bologna, Soriano ammonito: era diffidato, salta la Juventus per squalifica (Di lunedì 17 maggio 2021) Sinisa Mijalovic non potrà fare affidamento su Roberto Soriano nel match contro la Juventus in programma domenica 23 maggio e valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2020/2021. Il centrocampista, diffidato, ha ricevuto un cartellino giallo al 69? della partita contro il Verona. Il suo intervento falloso ai danni di un avversario è stato sanzionato dall’arbitro Marchetti con un’ammonizione. Un’assenza pesante per Mihajlovic, che dovrà rinunciare ad il suo miglior giocatore in vista della gara contro i bianconeri. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Sinisa Mijalovic non potrà fare affidamento su Robertonel match contro lain programma domenica 23 maggio e valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2020/2021. Il centrocampista,, ha ricevuto un cartellino giallo al 69? della partita contro il. Il suo intervento falloso ai danni di un avversario è stato sanzionato dall’arbitro Marchetti con un’ammonizione. Un’assenza pesante per Mihajlovic, che dovrà rinunciare ad il suo miglior giocatore in vista della gara contro i bianconeri. SportFace.

Advertising

PietroMazzara : Andare a giocarsela a Bergamo, mentre Napoli e Juve hanno Verona e Bologna, era l’ultima cosa che doveva accadere - tancredipalmeri : Atalanta-Milan Napoli-Verona Juventus-Bologna The 50 million games - SimoneGambino : UFFICIALE - Atalanta-Milan, Napoli-Verona, Bologna-Juventus domenica 23 maggio ore 20.45 - HCE__ : RT @Gazzetta_it: Gol! Verona - Bologna 2-2, rete di Palacio R. (BOL) - Fra_Valente_cek : @indiavolati Barak nel Verona. dijks e Soriano nel Bologna. Giusto per non correre eventuali rischi domenica sera. -