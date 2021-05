Verona-Bologna, Paro: “Stagione molto positiva. Proveremo a migliorarci” (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Verona pareggia 2-2 nel posticipo contro il Bologna.Serie A, Verona-Bologna 2-2: gol e spettacolo al Bentegodi. La classifica aggiornataUn match povero di significato, con due squadre che hanno già da tempo conquistato la salvezza e stanno soltanto provando a scalare qualche posizione in classifica. La sfida è stata comunque divertente, ricca di gol e di emozioni. I padroni di casa sono andati vicini al successo, ma negli ultimi minuti sono stati raggiunti definitivamente dal Bologna grazie a una rete dell'intramontabile Rodrigo Palacio. Al termine del match ha parlato in conferenza stampa Matteo Paro, vice di Ivan Juric, che scontava la squalifica.VIDEO Serie A, tutto negli ultimi 90?: chi andrà in Champions League? I possibili scenariIl tecnico in seconda degli scaligeri si reputa ... Leggi su mediagol (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilpareggia 2-2 nel posticipo contro il.Serie A,2-2: gol e spettacolo al Bentegodi. La classifica aggiornataUn match povero di significato, con due squadre che hanno già da tempo conquistato la salvezza e stanno soltanto provando a scalare qualche posizione in classifica. La sfida è stata comunque divertente, ricca di gol e di emozioni. I padroni di casa sono andati vicini al successo, ma negli ultimi minuti sono stati raggiunti definitivamente dalgrazie a una rete dell'intramontabile Rodrigo Palacio. Al termine del match ha parlato in conferenza stampa Matteo, vice di Ivan Juric, che scontava la squalifica.VIDEO Serie A, tutto negli ultimi 90?: chi andrà in Champions League? I possibili scenariIl tecnico in seconda degli scaligeri si reputa ...

