Verona-Bologna | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il Bentegodi stende il tappeto rosso a, pronte a sfidarsi per conquistare il simbolico decimo posto. Mihajlovic senza Danilo e Svanbergvivono in una condizione di totale spensieratezza, con entrambe le squadre salve e fuori dai giochi per il sogno Conference League. L’unico obiettivo potrebbe essere il decimo posto, che porterebbe nelle casse del club maggiori introiti dal punto di vista economico. QUI– Juric conferma Pandur tra i pali, come svelato dal tecnico nelle scorse settimane. Di Marco potrebbe scendere in campo nella difesa a tre, con l’inserimento di Lazovic sulla fascia, in moda da non rinunciare a nessuna delle frecce. Miguel Veloso e Ilic si contendono il posto da titolare a centrocampo, mentre in attacco è leggermente favorito Kalinic su ...