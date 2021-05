Verona-Bologna | Kalinic trova il gol del 2-1 sull’assist di Lazovic VIDEO

(Di lunedì 17 maggio 2021) Assist di, gol dinuovamente in vantaggio contro il. Dopo neppure 10? della ripresa, i padroni di casa si riportano avanti nel punteggio. Ripartenza fulminea che premia la sovrapposizione disulla sinistra. Il serbo mette in mezzo un ottimo cross cheil tocco vincente di, bravo a spingere la palla in rete anticipando Ravaglia. Tutto da rifare per il. In alto e di seguito ildella rete. SportFace.

... con i liguri che al Dall'Ara si sono imposti per 2 a 0, torna in campo ildi Sinisa Mihajlovic , che questa sera, alle 20.45, sfiderà l'Hellasal Bentegodi . La sfida tra Juric e ...Ultime calcio - E' terminato col punteggio di 1 - 1, il primo tempo della gara tra Hellas. In gol sono andati Faraoni, che sblocca il punteggio al minuto 2, mentre De Silvestri pareggia al 32esimo.Prosegue la Serie A con gli incontri della trentasettesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, ...COMMENTO AL CAMPIONATO. Nel derby d’Italia la Juve riesce ad avere ragione dell’Inter e si rifà sotto in chiave Champion’s. Il Milan si deve accontentare del pari in casa c ...