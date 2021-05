Verona-Bologna, Barak ammonito: salta il Napoli, era diffidato (Di lunedì 17 maggio 2021) L’Hellas Verona dovrà fare a meno di un titolarissimo contro il Napoli per l’ultima giornata di Serie A 2020/2021. Si tratta di Antonin Barak che ha ricevuto un cartellino giallo nel secondo tempo del match contro il Bologna e sarà così costretto a saltare la sfida contro il Napoli per squalifica. L’ex Udinese era diffidato e sarà costretto a scontare il turno di stop al ‘Maradona’ contro i partenopei. Una pedina in meno per Juric che dovrà così reinventare il centrocampo da schierare. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) L’Hellasdovrà fare a meno di un titolarissimo contro ilper l’ultima giornata di Serie A 2020/2021. Si tratta di Antoninche ha ricevuto un cartellino giallo nel secondo tempo del match contro ile sarà così costretto are la sfida contro ilper squalifica. L’ex Udinese erae sarà costretto a scontare il turno di stop al ‘Maradona’ contro i partenopei. Una pedina in meno per Juric che dovrà così reinventare il centrocampo da schierare. SportFace.

Advertising

PietroMazzara : Andare a giocarsela a Bergamo, mentre Napoli e Juve hanno Verona e Bologna, era l’ultima cosa che doveva accadere - tancredipalmeri : Atalanta-Milan Napoli-Verona Juventus-Bologna The 50 million games - SimoneGambino : UFFICIALE - Atalanta-Milan, Napoli-Verona, Bologna-Juventus domenica 23 maggio ore 20.45 - HCE__ : RT @Gazzetta_it: Gol! Verona - Bologna 2-2, rete di Palacio R. (BOL) - Fra_Valente_cek : @indiavolati Barak nel Verona. dijks e Soriano nel Bologna. Giusto per non correre eventuali rischi domenica sera. -