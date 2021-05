Verona-Bologna 2-2, Kalinic: “Abbiamo giocato bene, contro il Napoli proveremo a fare punti” (Di lunedì 17 maggio 2021) “Secondo me Abbiamo giocato bene, non Abbiamo perso e questo è importante. Dobbiamo continuare così, anche nell’ultima partita. La mia è stata una stagione sfortunata ma ho lavorato bene”. Questo il commento di Nikola Kalinic, a segno nel 2-2 del Verona contro il Bologna nella penultima giornata di campionato. Per l’ex Milan anche un incrocio dei pali colpito. “Creiamo tante occasioni. Il Napoli? E’ più importante per loro, noi proveremo a far punti come sempre – spiega il centravanti gialloblù a Sky Sport – Io sponsor di Dawidowicz nella Polonia? Sì, Sousa mi ha chiamato per saperne di più. È merito mio”, chiude con un sorriso. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) “Secondo me, nonperso e questo è importante. Dobbiamo continuare così, anche nell’ultima partita. La mia è stata una stagione sfortunata ma ho lavorato”. Questo il commento di Nikola, a segno nel 2-2 delilnella penultima giornata di campionato. Per l’ex Milan anche un incrocio dei pali colpito. “Creiamo tante occasioni. Il? E’ più importante per loro, noia farcome sempre – spiega il centravanti gialloblù a Sky Sport – Io sponsor di Dawidowicz nella Polonia? Sì, Sousa mi ha chiamato per saperne di più. È merito mio”, chiude con un sorriso. SportFace.

