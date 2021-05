Verona, Barak ammonito contro il Bologna: diffidato, salterà il Napoli (Di lunedì 17 maggio 2021) Antonin Barak, centrocampista del Verona, salterà l’ultima partita di campionato contro il Napoli. Il giocatore di nazionalità ceca è infatti stato ammonito al 50? della sfida contro il Bologna per aver strattonato Vignato. Essendo diffidato, non prenderà parte alla trasferta del Diego Armando Maradona. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 maggio 2021) Antonin, centrocampista dell’ultima partita di campionatoil. Il giocatore di nazionalità ceca è infatti statoal 50? della sfidailper aver strattonato Vignato. Essendo, non prenderà parte alla trasferta del Diego Armando Maradona.

andrea_mila10 : @ChrisElMuss Bologna senza soriano e dicks ; Verona senza barak nel frattempo, diffidati , ammoniti stasera - Fra_Valente_cek : @indiavolati Barak nel Verona. dijks e Soriano nel Bologna. Giusto per non correre eventuali rischi domenica sera. - calciomercatoit : ?? #Barak, ammonito stasera, salterà #NapoliVerona per squalifica! - MondoNapoli : Ammonito Barak dell'Hellas Verona. Sarà squalificato contro il Napoli - - STnews365 : Hellas Verona-Bologna, Barak ammonito: salta il Napoli Ammonizione pesante per lui che conclude qui la sua stagione… -