Venezia-Lecce lunedì 17 maggio | ore 20 | 45 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Zanetti ritrova Esposito e Modolo | Corini con 3 assenti

(Di lunedì 17 maggio 2021) Seconda semifinale d’andata dei playoff di serie B e ildiriceve in casa ilquarto classificato della stagione regolare. Ci sono voluti 120 minuti ai lagunari per avere ragione del Chievo e passare il turno in un derby veneto all’ultimo sangue. Due volte ospiti in vantaggio e due volte sono stati InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Xueza_00 : Monza era perfetto ma Gesù mi odia, Cittadella e Venezia ottime ovunque giochino perché ci riportano in luoghi di t… - psb_original : Playoff Serie B, Venezia-Lecce: le formazioni ufficiali della semifinale d'andata #SerieB - infobetting : Venezia-Lecce (lunedì 17 maggio, ore 20:45): convocati, formazioni ufficiali, - ILOVEPACALCIO : Playoff #SerieB, #VeneziaLecce: le formazioni ufficiali - Ilovepalermocalcio - sportli26181512 : Venezia-Lecce, il risultato in diretta live del playoff di Serie B: Al Penzo si gioca la seconda semifinale di anda… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Lecce

Commenta per primo Queste le formazioni ufficiali di, andata delle semifinali playoff di Serie B:(4 - 3 - 1 - 2): Mäenpää; P. Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu; Forte, ...FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 3 - 1 - 2): Maenpaa; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu; Forte, Johnsen. All. Zanetti(4 - 3 - 1 - 2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Dermaku,...Corini non rivoluziona il suo Lecce: Mancosu dietro Stepinski e Coda. In difesa tocca a Dermaku, così come aveva lasciato intendere nella conferenza pre-partita di ieri. Nel Venezia l'escluso è Di ...Queste le formazioni ufficiali di Venezia-Lecce, andata delle semifinali playoff di Serie B: Venezia (4-3-1-2): Mäenpää; P. Mazzocchi, Modolo, ...