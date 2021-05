Venezia-Lecce (lunedì 17 maggio, ore 20:45): convocati, formazioni, quote, pronostici. Zanetti ritrova Esposito e Modolo, Corini con 3 assenti (Di lunedì 17 maggio 2021) Seconda semifinale d’andata dei playoff di serie B e il Venezia di Zanetti riceve in casa il Lecce quarto classificato della stagione regolare. Ci sono voluti 120 minuti ai lagunari per avere ragione del Chievo e passare il turno in un derby veneto all’ultimo sangue. Due volte ospiti in vantaggio e due volte sono stati InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 17 maggio 2021) Seconda semifinale d’andata dei playoff di serie B e ildiriceve in casa ilquarto classificato della stagione regolare. Ci sono voluti 120 minuti ai lagunari per avere ragione del Chievo e passare il turno in un derby veneto all’ultimo sangue. Due volte ospiti in vantaggio e due volte sono stati InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

InfobettingOdds : RT @infobetting: Venezia-Lecce (lunedì 17 maggio, ore 20:45): convocati, formazioni, quote, - underoverbets : RT @infobetting: Venezia-Lecce (lunedì 17 maggio, ore 20:45): convocati, formazioni, quote, - infobetting : Venezia-Lecce (lunedì 17 maggio, ore 20:45): convocati, formazioni, quote, - tuttomonza : CdS - Venturato carica, Brocchi freme. Monza e Lecce alla lotteria per la Serie A #Cittadella #Monza #Venezia… - SorgentePas002 : RT @SorgentePas002: SERIE B 10 maggio 2021 FINE campionato GIORNATA #38 -