Veneto zona bianca, Zaia: “Sacrifici premiati” (Di lunedì 17 maggio 2021) Veneto in zona bianca da lunedì 7 giugno. “Diciamo che noi siamo sulla buona strada. I Sacrifici vengono sempre premiati”, scrive sul suo profilo Facebook il governatore Luca Zaia sottolineando: “Adesso bisogna assolutamente insistere: pancia a terra e lavorare affinché questa incidenza sotto i 50 casi positivi su centomila abitanti resti tale o migliori ancora, in modo tale che si possa arrivare a chiudere anche questa partita del coprifuoco dal 7 giugno, in virtù dei nuovi parametri”. “Questo dà anche la dimensione del grande lavoro fatto da tutti i veneti, in un contesto difficile, avendo vissuto questa infezione ormai da 15 mesi. – sottolinea – Adesso non bisogna abbassare la guardia, bisogna rispettare le regole, perché, come deciso dalla Cabina di regia nazionale, se il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 maggio 2021)inda lunedì 7 giugno. “Diciamo che noi siamo sulla buona strada. Ivengono sempre”, scrive sul suo profilo Facebook il governatore Lucasottolineando: “Adesso bisogna assolutamente insistere: pancia a terra e lavorare affinché questa incidenza sotto i 50 casi positivi su centomila abitanti resti tale o migliori ancora, in modo tale che si possa arrivare a chiudere anche questa partita del coprifuoco dal 7 giugno, in virtù dei nuovi parametri”. “Questo dà anche la dimensione del grande lavoro fatto da tutti i veneti, in un contesto difficile, avendo vissuto questa infezione ormai da 15 mesi. – sottolinea – Adesso non bisogna abbassare la guardia, bisogna rispettare le regole, perché, come deciso dalla Cabina di regia nazionale, se il ...

