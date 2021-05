Valentina Persia sviene all’Isola dei Famosi dopo la lite con Andrea Cerioli (Di lunedì 17 maggio 2021) La comica Valentina Persia ha avuto uno svenimento dopo la lite con Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi L’isola dei Famosi L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di lunedì 17 maggio 2021) La comicaha avuto uno svenimentolacondeiL’isola deiL'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

ilgiomba : A tra poco per commentare insieme l'#isola #isoladeifamosi #isoladeifamosi2021. Per la cronaca, pare sia svenuta V… - zazoomblog : Valentina Persia è svenuta a L’Isola dei Famosi - #Valentina #Persia #svenuta #L’Isola - ANNAMARIAPOMARE : RT @Robcommentary: E il premio come miglior pianto senza lacrime, anche oggi, va a Valentina Persia #isola - StraNotizie : Valentina Persia è svenuta a L’Isola dei Famosi - BITCHYFit : Valentina Persia è svenuta a L’Isola dei Famosi -