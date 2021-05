Vaccino Sanofi-Gsk, risultati fase 2 ok: quando arriva (Di lunedì 17 maggio 2021) risultati positivi in fase clinica 2 per il candidato Vaccino anti Covid ricombinante adiuvato della francese Sanofi e della britannica GlaxoSmithKline, che ha dimostrato di produrre “una forte risposta immunitaria negli adulti di tutte le fasce d’età”. Lo annunciano le due aziende, che prevedono di avviare la sperimentazione di fase 3 “nelle prossime settimane”. Il via libera è atteso “nel quarto trimestre 2021”. Il trial di fase 2, iniziato nel febbraio scorso, ha arruolato 722 volontari in Usa e Honduras. I dati intermedi indicano “una sieroconversione dal 95% al 100% dopo la seconda iniezione in tutti i gruppi di età (da 18 a 95 anni) e con tutte le dosi” testate, a fronte di una “tollerabilità accettabile, senza problemi di sicurezza. Nel complesso – si legge in una nota ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 maggio 2021)positivi inclinica 2 per il candidatoanti Covid ricombinante adiuvato della francesee della britannica GlaxoSmithKline, che ha dimostrato di produrre “una forte risposta immunitaria negli adulti di tutte le fasce d’età”. Lo annunciano le due aziende, che prevedono di avviare la sperimentazione di3 “nelle prossime settimane”. Il via libera è atteso “nel quarto trimestre 2021”. Il trial di2, iniziato nel febbraio scorso, ha arruolato 722 volontari in Usa e Honduras. I dati intermedi indicano “una sieroconversione dal 95% al 100% dopo la seconda iniezione in tutti i gruppi di età (da 18 a 95 anni) e con tutte le dosi” testate, a fronte di una “tollerabilità accettabile, senza problemi di sicurezza. Nel complesso – si legge in una nota ...

