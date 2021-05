Vaccino Sanofi-Gsk, risultati fase 2 ok: quando arriva (Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) – risultati positivi in fase clinica 2 per il candidato Vaccino anti Covid ricombinante adiuvato della francese Sanofi e della britannica GlaxoSmithKline, che ha dimostrato di produrre “una forte risposta immunitaria negli adulti di tutte le fasce d’età”. Lo annunciano le due aziende, che prevedono di avviare la sperimentazione di fase 3 “nelle prossime settimane”. Il via libera è atteso “nel quarto trimestre 2021”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 maggio 2021) (Adnkronos) –positivi inclinica 2 per il candidatoanti Covid ricombinante adiuvato della francesee della britannica GlaxoSmithKline, che ha dimostrato di produrre “una forte risposta immunitaria negli adulti di tutte le fasce d’età”. Lo annunciano le due aziende, che prevedono di avviare la sperimentazione di3 “nelle prossime settimane”. Il via libera è atteso “nel quarto trimestre 2021”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Sanofi Vaccino Sanofi - Glaxo passa la fase due: "Disponibile a fine anno" Nel complesso - si legge in una nota congiunta di Sanofi e Gsk - il candidato vaccino ha suscitato forti livelli di anticorpi neutralizzanti, paragonabili a quelli generati dall'infezione naturale,...

Sanofi: pubblica risultati positivi per la fase due del suo vaccino anti Covid La casa farmaceutica francese Sanofi ha pubblicato oggi i risultati positivi di una sperimentazione clinica sul suo principale candidato vaccino contro il Covid - 19, sviluppato con la britannica GSK, dopo una battuta d'arresto ...

Vaccino Sanofi-Glaxo passa la fase due: "Disponibile a fine anno" Rai News Vaccino Sanofi-Gsk, risultati fase 2 ok: quando arriva (Adnkronos) – Risultati positivi in fase clinica 2 per il candidato vaccino anti Covid ricombinante adiuvato della francese Sanofi e della britannica GlaxoSmithKline, che ha dimostrato di produrre ...

Covid, Sanofi-Gsk: “Obiettivo vaccino entro fine anno” (Adnkronos Salute) – “Riteniamo che questo candidato vaccino possa dare un contributo significativo alla lotta in corso contro Covid-19. Passerà alla fase 3” di sperimentazione clinica “il prima possi ...

