Vaccino Sanofi-Gsk passa fase due | quando arriva?

(Teleborsa) – Semaforo verde in fase clinica 2 per il candidato Vaccino anti-Covid ricombinante adiuvato della francese Sanofi e della britannica GlaxosmithKline, che ha dimostrato di produrre "una forte risposta immunitaria negli adulti di tutte le fasce d'età". Lo annunciano le due aziende sottolineando che che uno studio di fase 3, l'ultima sperimentazione sull'uomo prima della potenziale autorizzazione del Vaccino – che è basato su una proteina ricombinante – dovrebbe cominciare nelle prossime settimane. Il nuovo studio valuterà due formulazioni diverse del Vaccino, contro le varianti di Wuhan e quella sudafricana. Sanofi era incappata in uno stop alla sperimentazione a fine 2020, con un primo studio sull'uomo che aveva avuto come risultato una risposta immunitaria ...

