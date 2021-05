Vaccino Covid, nuova riduzione delle dosi: le ultime su Johnson&Johnson (Di lunedì 17 maggio 2021) Brutte notizie sul fronte Vaccino Covid anche da parte di Johnson&Johnson che ha prodotto il siero monodose Janssen. Tutte le ultime novità Dopo il tira e molla con Astrazeneca, la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 17 maggio 2021) Brutte notizie sul fronteanche da parte di Johnson&Johnson che ha prodotto il siero monodose Janssen. Tutte lenovità Dopo il tira e molla con Astrazeneca, la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - SkyTG24 : Covid Lazio, vaccino: dal oggi anche ultra40enni da medici di base. DIRETTA - SkyTG24 : Fauci: “Stiamo lavorando ad un vaccino anti-Covid in pillole” - rep_parma : Covid, subito tredicimila prenotati per il vaccino a Parma fra 40-49enni [aggiornamento delle 19:54] - lifestyleblogit : Green pass covid Italia, ipotesi dopo prima dose vaccino - -