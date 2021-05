Vaccino Covid Johnson & Johnson: raccomandato l'uso preferenziale agli over 60 (Di lunedì 17 maggio 2021) Il Vaccino Johnson & Johnson anti-Covid è "sicuro": “Preso atto del pronunciamento dell’EMA e del parere della CTS di AIFA si legge in un comunicato firmato da Locatelli (Consiglio Superiore... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 17 maggio 2021) Ilanti-è "sicuro": “Preso atto del pronunciamento dell’EMA e del parere della CTS di AIFA si legge in un comunicato firmato da Locatelli (Consiglio Superiore...

Advertising

Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - SkyTG24 : Vaccino Covid, dopo la prima dose crolla il rischio di decesso (-95%) e ricovero (-90%) - ladyonorato : Ma non ditelo in giro, queste sono notizie da complottisti... - fabiospes1 : FIRMATO PROTOCOLLO, OTTO MILIONI DI EURO PER VACCINO CONTRO COVID-19 | Regione Lazio - Coronavirus. Altra perla d… - Vendula82 : RT @tankerenemy: 'Esiste un vasto numero di aziende che impiegano la nanotecnologia. Tali società sono coinvolte nella produzione del 'vacc… -