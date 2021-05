Vaccino covid e la bufala della calamita che si attacca al braccio

(Di lunedì 17 maggio 2021) “Ovviamente è una. Avevo anche pensato di dimostrarlo scientificamente ma poi mi sono detto ‘no, non posso arrivare a tanto e starmene a casa con lata al'”. Così Salvo Di Grazia, medico e divulgatore scientifico, commenta la nuova fake che impazza sui social secondo cui dopo la vaccinazione anti-, se si pone unanel punto esatto dell’inoculo questa sia testimonianza del fatto che il, a seconda delle tesi, o contiene metalli o ancor più fantasiosamente, sia responsabile di una ‘inversione parametrica del cromosoma’. “Inversione parametrica del cromosoma – chiarisce Di Grazia all’Adnkronos Salute – non vuol dire nulla, è la classica terminologia parascientifica che in realtà non ha alcun ...

Advertising

Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - robersperanza : Il vaccino Covid deve essere considerato un bene pubblico globale, diritto di tutti. Lavoreremo con Unicef perché n… - LegaSalvini : IL DIRETTORE DELLO SPALLANZANI #VAIA SBOTTA CON I VIROLOGI CATASTROFISTI: 'SITUAZIONE OTTIMA, A DISPETTO DEI GUFI' - Walter00365070 : RT @Adnkronos: Ecco l’ultima fake news che circola sul vaccino anti-covid. - infoiteconomia : Vaccino Covid, per Pfizer e Moderna tempi ancora più lunghi tra prima e seconda dose? -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino covid

Il Sole 24 ORE

Svolta dell'Ema sulanti -Pfizer. Una decisione che faciliterà la gestione nei centri di vaccinazione in tutta l'Unione . - -...degli invitati dovrà aver ricevuto entrambe le dosi del, oppure dimostrare, attraverso un certificato rilasciato dalla Asl o dal medico di base, di aver contratto ed essere guariti dal...L'AQUILA - Se il trend delle ultime settimane dovesse essere confermato e se non si assisterà ad un nuovo peggioramento, l'Abruzzo potrebbe passare in zona bianca dal ..."Ovviamente è una bufala. Avevo anche pensato di dimostrarlo scientificamente ma poi mi sono detto 'no, non posso arrivare a tanto e starmene a casa con la calamita attaccata al braccio'". Così Salvo ...