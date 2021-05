Vaccino AstraZeneca: news Italia tra seconda dose, open day e bugiardino (Di lunedì 17 maggio 2021) Vaccino AstraZeneca protagonista in Italia, a partire dal Lazio, con il successo degli open day. Il Vaccino covid, finito sotto i riflettori per rari casi di trombosi segnalati e in Italia raccomandato agli over 60, negli ultimi giorni è salito alla ribalta per l’iniziativa della regione Lazio. Sabato e domenica migliaia di persone si sono messe in coda per ricevere la prima dose riservata agli over 40. In estate, verrà somministrata la seconda (tra la fine di luglio e l’inizio di agosto) che da sempre viene regolarmente fissata per chi ha ricevuto anche la prima nei mesi scorsi. “Visto il successo che c’è stato, le modalità molto semplici di accesso e anche le file, molto ridotte, lo ripeteremo durante tutti i fine settimana. Il prossimo fine ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 maggio 2021)protagonista in, a partire dal Lazio, con il successo degliday. Ilcovid, finito sotto i riflettori per rari casi di trombosi segnalati e inraccomandato agli over 60, negli ultimi giorni è salito alla ribalta per l’iniziativa della regione Lazio. Sabato e domenica migliaia di persone si sono messe in coda per ricevere la primariservata agli over 40. In estate, verrà somministrata la(tra la fine di luglio e l’inizio di agosto) che da sempre viene regolarmente fissata per chi ha ricevuto anche la prima nei mesi scorsi. “Visto il successo che c’è stato, le modalità molto semplici di accesso e anche le file, molto ridotte, lo ripeteremo durante tutti i fine settimana. Il prossimo fine ...

