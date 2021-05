Vaccino anti Covid 19, il 19 maggio “Moderna Day” per over 65 a Caserta: ecco come prenotarsi (Di lunedì 17 maggio 2021) Vaccinazione anti Covid 19 a Caserta: mercoledì 19 maggio giornata aperta agli over 65 per la somministrazione di 5000 dosi del Vaccino Moderna. Dopo ben tre Astra Day (l’ultimo dei quali è in programma domani), la Asl di Caserta ha organizzato anche un Moderna day per la somministrazione del Vaccino Moderna destinata agli over 65. Leggi su 2anews (Di lunedì 17 maggio 2021) Vaccinazione19 a: mercoledì 19giornata aperta agli65 per la somministrazione di 5000 dosi del. Dopo ben tre Astra Day (l’ultimo dei quali è in programma domani), la Asl diha organizzato anche unday per la somministrazione deldestinata agli65.

