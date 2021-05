Vaccini: Spagna, da giugno 'campagna di massa' per under 50 (Di lunedì 17 maggio 2021) "Il mese di giugno sarà l'inizio di una vaccinazione di massa delle persone al di sotto dei 50 anni". Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sánchez, nel suo intervento a un convegno sulle relazioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) "Il mese disarà l'inizio di una vaccinazione didelle persone al di sotto dei 50 anni". Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sánchez, nel suo intervento a un convegno sulle relazioni ...

OMCalsolaro : @flayawa @MinisteroSalute La Spagna (al momento) ha fatto la stessa cosa. È la riprova, ove mai necessaria, che i v… - DanielePezzini : Eccolo, ritrovato: poco più di un mese fa BJ diceva che il calo dei numeri in UK era dovuto al lockdown, non ai vac… - TonyPala2 : RT @mattepa: @emmevilla Carissimo, i vaccini erano divisi fra paesi per popolazione totale, non per popolazione 80enne, quindi i paesi più… - MaraNicols : RT @franolivo2: La Spagna accelera forte: oltre 600 mila vaccini in un giorno - giord97 : Comunque la #spagna con 15 mln in meno di abitanti ieri ha fatto 600mila vaccini, noi siamo ancora ben sotto i 500m… -

RYANAIR, O'LEARY: 'IN TRATTATIVA CON AEROPORTI PER ALTRI VOLI' ... seguite dalla Spagna all'inizio di giugno'. 'Le prove scientifiche - ha aggiunto - confermano che i vaccini sono efficaci contro la variante indiana, ma che ha un più alto tasso di diffusione'. In ...

"Il mese di giugno sarà l'inizio di una vaccinazione di massa delle persone al di sotto dei 50 anni". Lo ha detto il premier spagnolo, Pedro Sánchez, nel suo intervento a un convegno sulle relazioni c ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Ore 10.44 - Galli: «Immunità di gregge? Solo con bambini vaccinati» La vaccinazione contro il Sars-Cov2 «è molto importante anche per i più giovani, perché è ormai chiaro che, soprattutto con le varia ...

